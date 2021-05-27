Франция

Парижане готовы выложить за защитника Интера 30 миллионов евро и еще одного футболиста.

Защитник миланского Интера Ашраф Хакими может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 22-летнего марокканца заинтересован ПСЖ, который готов предложить за него 30 миллионов евро и полузащитника Леандро Паредеса.

Также отмечается, что Хакими находится в шорт-листе Баварии, которая намерена усилить линию обороны перед приходом нового наставника Юлиана Нагельсманна.

В минувшем сезоне Хакими провел 45 поединков, в которых он забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

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