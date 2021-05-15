Италия

Марокканец рассказал о своей адаптации в итальянском клубе.

Защитник миланского Интера Ашраф Хакими рассказал о подробностях своего перехода в клуб из мадридского Реала.

"Меня убедили амбиции проекта в этом клубе и слова Конте во время нашего первого телефонного звонка. Он позвонил, чтобы спросить, чего я хочу от своего будущего, затем объяснил, как мы будем играть и мою решающую роль в его агрессивном стиле футбола, как пятый человек между защитой и полузащитой.

Затем он сказал, что мы выиграем Серию А. Мы много общались и, забегая наперед, могу сказать, что сделал правильный выбор. Я знал это сразу.

Самая большая сила Конте в том, что он извлекает все из своих игроков. Он научил меня сосредотачиваться не только на атаке, но и на защите, и я изучил аспект игры, который не очень хорошо знал. Я стал намного лучше за последний год".

Также Хакими заявил, что не думает об уходе из клуба и рассказал о своих планах на будущее.

"Здесь есть проект, который начался с приходом Конте и нескольких молодых игроков. Если так будет продолжаться, мы сможем открыть целую эпоху, которая приведет нас к господству в Италии и Европе.

Мы уже изменили наш менталитет, так как Скудетто сделало нас сильнее морально, так что теперь у нас есть все, что нужно, чтобы быть главными действующими лицами в Лиге чемпионов.

Я здесь очень счастлив, как и моя жена и мой сын Амин. Я не могу знать, что нас ждет в будущем, но я счастлив здесь сейчас и надеюсь продолжать играть и побеждать еще долгое время", — сказал Хакими.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.