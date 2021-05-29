Франция

Футболист заинтересовал известный французский клуб и не только.

Агент форварда Днепра-1 и сборной Украины Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.

"Скауты Бешикташа планировали прилететь, чтобы посмотреть на игру Довбика. Они выходили на меня, мы согласовали программу в Украине. Но из-за пандемии они оказались прилетать. Скауты многих клубов прилетают инкогнито.

Артем находится в шорт-листе Марселя. Я общаюсь с людьми, которые контактируют с Марселем. Цена Довбика? Я думаю на этот вопрос рано отвечать. Впереди Евро-2020. От него все зависит. Артема не спешат продавать, такой задачи не стоит. Возможно, он останется в Днепре-1. Следующий шаг нужен", — сказал Люндовский в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Отметим, что у Довбика уже был опыт игры в Дании. На его счету 18 матчей и один гол за Мидтьюлланн и 11 матчей и два гола за Сеннерюйск.

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