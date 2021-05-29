Украина

Футболист поведал о периоде карьеры заграницей.

Нападающий сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик рассказал, что в Дании был одним из лучших по физическим кондициям.

"В Дании я лучше всех пробежал и прыгнул пару тестов. Они называли меня белым африканцем. Как воспринимал? Ничего, смешно было. Говорил африканцам в команде, что я их брат. Отвечали: "Какой ты нам брат, ты же белый".

Также Довбик рассказал, почему не сумел заиграть в чемпионате Дании. Украинец выступал за Мидтьюлланн и Сеннерюйск.

"Я не был готов еще к Дании. Абсолютно не готов. Не знал языка, загорелся. Все было красиво решил поехать. Поначалу было нормально, адаптация. Но потом случилась травма крестов, которая выбила меня. Восстановление заняло около двух лет, чтобы прийти в форму.

Не понимал серьезности травмы. Думал, что просто опухло колено. Доктор сказал, что нужна операция, а после восстановления от 10 до 12 месяцев. Через семь с половиной месяцев я вернулся, но оказался не готов", — рассказал Довбик в интервью YouTube-каналу Бомбардир.