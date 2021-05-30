Аргентинский тренер уже сообщил об этом руководству.
Маурисио Почеттино, getty images
30 мая 2021, 18:29
Маурисио Почеттино захотел покинуть Пари Сен-Жермен уже в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Goal, аргентинский специалист принял такое решение из-за интереса со стороны мадридского Реала.
Источник утверждает, что Маурисио Почеттино уже уведомил руководство парижан о своем решении.
ПСЖ показал не лучшие результаты в прошлом сезоне, выиграв Суперкубок Франции и Кубок страны парижане финишировали вторыми в чемпионате и вылетели в полуфинале Лиги чемпионов.
Напомним, что вернуть Маурисио Почеттино также хочет Тоттенхэм, где за принятие такого решения часть директоров.