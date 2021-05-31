Франция

Защитник сообщил, что хочет вернуться в стан парижан.

Защитник Тоттенхэма Серж Орье готов вернуться в Пари Сен-Жермен и не хочет продлевать контракт с Тоттенхэмом.

"Все знают, что если бы я хотел продлить контракт с Тоттенхэмом, я бы уже сделал это. Я не планирую делать это.

Я подошел к концу цикла, и пора искать себя в другом месте. Совет директоров Тоттенхэма и мои агенты согласовали условия. Я никогда не скрывал желание однажды вернуться в ПСЖ. Это клуб моего сердца, который я поддерживаю и не стесняюсь говорить об этом.

Но я не хочу, чтобы люди думали, что я зациклился на них, и я не закрываю двери перед кем-либо. Но если бы клуб сделал предложение этим летом, я уверен, что ПСЖ был бы моим первым выбором", — приводит слова Орье Goal.

Напомним, ранее сообщалось, что Пари Сен-Жермен рассчитывает вернуть Сержа Орье в ближайшее трансферное окно.