Франция

Спортдир ПСЖ прокомментировал достижение наставника, с которым у него был в свое время конфликт.

Немецкий специалист Томас Тухель сумел привести лондонский Челси к победе в Лиге чемпионов УЕФА уже в своем первом неполном сезоне на посту главного тренера клуба, хотя зимой этого года оказался не нужен французскому Пари Сен-Жермен.

В момент его отставки со своей должности в стане "красно-синих", в местной прессе сообщалась информация о якобы имевшем место быть конфликте между тогдашним главным тренером и спортивным директором парижан Леонардо, поэтому представители СМИ не могли не поинтересоваться у представителя ПСЖ его мнения по поводу достижения экс-наставника команды.

"В футболе действительно есть место для подобных совпадений. Это совершенно нормально, что подобное происходит. Я счастлив видеть то, как тренер, в свое время прошедший через структуру ПСЖ, побеждает в крупнейшем европейском соревновании.

Существуют определенные циклы в жизни клуба. То, что Тиаго Силва также сумел достичь успеха — здорово, но наши истории с этими людьми уже разошлись".

Несмотря на потерю статуса чемпионов страны по итогам подошедшего к концу сезона, Леонардо продолжает настаивать на том, что для его команды этот год был неудачным: "В этом нет ничего необычного, это — футбол. Если посмотреть на то, через что нам пришлось пройти в этом году, то окажется, что мы еще не так уж и плохо сумели выступить. Поэтому, я счастлив и от таких результатов", — подытожил футбольный функционер.

Напомним, что Пари Сен-Жермен уже активно вступил в игру на трансферном рынке, а в его поле интересов попали ранее находящийся в клубе на правах аренды из Эвертона Мойзе Кин, а также Фабиан Руис и Ашраф Хакими.