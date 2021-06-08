Франция

Полузащитник чемпиона Франции попал на радары нескольких клубов.

Лидер Лилля Жонатан Иконе, который в этом сезоне выиграл чемпионат Франции вместе со своей командой, вошел в список интересов сразу нескольких команд.

Как сообщает Calciomercato, полузащитник интересен дортмундской Боруссии, мадридскому Атлетико и Милану.

Отметим, что в прошлом сезоне Иконе провел 48 поединков на клубном уровне, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

Напомним, что на футболиста также претендует Интер, но финансовые возможности клуба ограничены.