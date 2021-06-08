Полузащитник чемпиона Франции попал на радары нескольких клубов.
Жонатан Иконе, getty images
08 июня 2021, 19:32
Лидер Лилля Жонатан Иконе, который в этом сезоне выиграл чемпионат Франции вместе со своей командой, вошел в список интересов сразу нескольких команд.
Как сообщает Calciomercato, полузащитник интересен дортмундской Боруссии, мадридскому Атлетико и Милану.
Отметим, что в прошлом сезоне Иконе провел 48 поединков на клубном уровне, отметившись семью голами и семью результативными передачами.
Напомним, что на футболиста также претендует Интер, но финансовые возможности клуба ограничены.