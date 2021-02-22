Италия

Миланские гранды собираются усилить линию атаки.

Интер и Милан нацелились на нападающего Лилля Жонатана Иконе, сообщает портал Calciomercato.

Действующий контракт Иконе с французским клубом рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

Иконе в текущем сезоне провел 33 поединков на клубном уровне, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что на нападающего также претендуют два представителя чемпионата Англии — Лестер и Челси.