Миланские гранды собираются усилить линию атаки.
Жонатан Иконе, getty images
22 февраля 2021, 15:17
Интер и Милан нацелились на нападающего Лилля Жонатана Иконе, сообщает портал Calciomercato.
Действующий контракт Иконе с французским клубом рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.
Иконе в текущем сезоне провел 33 поединков на клубном уровне, отметившись шестью голами и пятью результативными передачами.
Напомним, что на нападающего также претендуют два представителя чемпионата Англии — Лестер и Челси.