Франция

Нидерландский хавбек продолжит карьеру во Франции.

Пари Сен-Жермен на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Жоржиньо Вейналдума.

30-летний нидерландец перебрался в новый клуб на правах свободного агента, поставив подпись под контрактом, который будет рассчитан до 30 июня 2024 года.

Финансовые детали сделки не уточняются, однако, по информации различных СМИ, Вейналдум будет зарабатывать в ПСЖ более 10 миллионов евро в год.

В сезоне-2020/21 Жоржиньо Вейналдум провел за Ливерпуль 51 матч во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться тремя забитыми мячами.