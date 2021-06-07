Франция

Центральный полузащитник Жоржиньо Вейналдум все ближе к вице-чемпиону Франции.

По завершению сезона в Англии Жоржиньо Вейналдум объявил об уходе из Ливерпуля на правах свободного агента.

Позднее авторитетные СМИ заявляли, что нидерландец дал согласие на переход в Барселону и вот-вот пройдет медосмотр, но, похоже, что в последний момент футболиста перехвати ПСЖ.

Издание Telegraaf сообщает, что по контракту с парижским грандом 30-летний футболист будет получать более 10 млн евро за год, тогда как в Барселоне он зарабатывал бы в два раза меньше.

Будущее игрока должно решиться до старта Евро-2020, то есть буквально в ближайшие дни.

В сезоне-2020/21 Вейналдум провел за Ливерпуль 51 матч во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться тремя забитыми мячами.