Франция

Нидерландский хавбек высказался о своем переходе в парижский гранд.

Пари Сен-Жермен ранее объявил о подписании центрального полузащитника Жоржиньо Вейналдума.

30-летний нидерландец поделился эмоциями от перехода в парижский гранд на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2024 года.

"Переход в Пари Сен-Жермен — новый вызов для меня. Я присоединяюсь к одному из лучших футбольных клубов в Европе, и я очень хочу воплотить свое желание и свою решимость в этом амбициозном проекте".

"ПСЖ доказал свой высокий статус в последние годы, и я уверен, что вместе мы сможем достичь новых высот специально для наших болельщиков", — приводит слова футболиста официальный сайт ПСЖ.

В сезоне-2020/21 Жоржиньо Вейналдум провел за Ливерпуль 51 матч во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться тремя забитыми мячами.

Сообщалось, что в ПСЖ он будет зарабатывать больше 10 миллионов евро в год.

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