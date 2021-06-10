Нидерландский хавбек высказался о своем переходе в парижский гранд.
Жоржиньо Вейналдум, Getty Images
10 июня 2021, 19:25
Пари Сен-Жермен ранее объявил о подписании центрального полузащитника Жоржиньо Вейналдума.
30-летний нидерландец поделился эмоциями от перехода в парижский гранд на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2024 года.
"Переход в Пари Сен-Жермен — новый вызов для меня. Я присоединяюсь к одному из лучших футбольных клубов в Европе, и я очень хочу воплотить свое желание и свою решимость в этом амбициозном проекте".
"ПСЖ доказал свой высокий статус в последние годы, и я уверен, что вместе мы сможем достичь новых высот специально для наших болельщиков", — приводит слова футболиста официальный сайт ПСЖ.
В сезоне-2020/21 Жоржиньо Вейналдум провел за Ливерпуль 51 матч во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться тремя забитыми мячами.
Сообщалось, что в ПСЖ он будет зарабатывать больше 10 миллионов евро в год.
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