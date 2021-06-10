Франция

Бразильский полузащитник может перебраться в Лигу 1.

Филиппе Коутиньо переживает не лучший отрезок карьеры, но по-прежнему востребован другими командами, однако их уровень со временем падает.

Как сообщает Mundo Deportivo, подписать бразильского полузащитника захотел представитель Лиги 1 — Марсель.

В подписании Коутиньо лично заинтересован Хорхе Сампаоли, а Барселона с удовольствием готова расстаться с бразильцем, который не входит в планы тренерского штаба.

В сезоне-2020/21 бразилец провел за каталонский гранд 14 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, что ранее Барселона предложила Ливерпулю вернуть Коутиньо.