Испания

"Сине-гранатовым" необходимы средства для входящих трансферов.

Барселона планирует расстаться с тремя футболистами в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает портал Goal.com, "сине-гранатовые" планируют расстаться с Миралемом Пьяничем, Филиппе Коутиньо и Самуэлем Умтити.

Источник отмечает, что Барселона держит в уме огромные долги, которые составляют более миллиарда евро, а потому для входящих трансферов нужно кого-то продать.

Напомним, что ранее "сине-грантовые" решили расстаться с четырьмя футболистами.