Италия

Миланский клуб требует больше предложенного.

Будущее защитника Интера Ашрафа Хакими остается неопределенным.

По информации в Twitter Николо Скиры, главный претендент на марокканца, ПСЖ, предложил футболисту 5-летний контракт с зарплатой в 8 млн евро за сезон + бонусы, однако не сходится с "нерадзурри" в цене на футболиста.

Сообщается, что парижский гранд готов предложить за 22-летнего игрока не более 60 миллионов евро. Интер в свою очередь хочет выручить с продажи Хакими 75 млн.

Отмечается, что трансферное предложение по футболисту также готов сделать лондонский Челси, однако в эту сделку для снижения суммы, вероятно, войдут другие игроки.

Ранее сообщалось, что ПСЖ близок к подписанию контракта с Орье.