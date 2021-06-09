Англия

Футболист может оказаться в лондонском клубе.

Защитник миланского Интера Ашраф Хакими может быть продан в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в услугах футболиста заинтересовался лондонский Челси.

Представители "пенсионеров" связались с агентом футболиста. Интер намерен выручить за марокканца 80 миллионов евро.

Также известно, что ПСЖ предложил за Ашрафа 60 миллионов евро и продолжают претендовать на игрока.

В минувшем сезоне на счету защитника 45 матчей за Интер во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал восемь голевых пасов.

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