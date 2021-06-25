Франция

Футболист сравнил Килиана и Криштиану.

Полузащитник сборной Аргентины и французского ПСЖ Леандро Паредес сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.

"Мбаппе поход на Роналду. Он — атлет с прекрасной физической формой. И он и Роналду великолепно готовы физически.

Мбаппе нельзя сравнивать с Месси и Неймаром. Это футболисты иной природы, нежели Килиан. Но у них есть схожесть — мастерство", — заявил Паредес в интервью Olé.

Отметим, что Паредес и Мбаппе в минувшем сезоне не сумели с ПСЖ выиграть французскую Лигу 1, уступив чемпионский титул Лиллю.

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