Футболист сравнил Килиана и Криштиану.
Мбаппе, Getty Images
25 июня 2021, 19:27
Полузащитник сборной Аргентины и французского ПСЖ Леандро Паредес сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду.
"Мбаппе поход на Роналду. Он — атлет с прекрасной физической формой. И он и Роналду великолепно готовы физически.
Мбаппе нельзя сравнивать с Месси и Неймаром. Это футболисты иной природы, нежели Килиан. Но у них есть схожесть — мастерство", — заявил Паредес в интервью Olé.
Отметим, что Паредес и Мбаппе в минувшем сезоне не сумели с ПСЖ выиграть французскую Лигу 1, уступив чемпионский титул Лиллю.
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