Франция

Лидер парижского гранда хочет сменить клубную прописку.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может в ближайшее время покинуть парижский клуб.

По информации источника, форвард не видит перспектив у французского клуба, и сообщил руководству о желании покинуть команду.

Отмечается что стороны вели переговоры о продлении контракта, однако не консенсуса не достигли.

Текущее соглашение 22-летнего француза рассчитано до лета 2022 года.

В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 47 матчах ПСЖ во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и сделал 11 результативных передач.

Ранее Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем, выразив неуверенность, что ПСЖ — лучшее место для его карьеры.