Франция

Парижане хотят усилить свой состав в этом году.

Пари Сен-Жермен готов вложить серьезные средства в усиление текущего состава в этом сезоне, сообщает Le Parisien.

Источник утверждает, что руководство выделило порядка 200-250 миллионов евро, чтобы приобрести новых футболистов.

Тем не менее, для таких дорогостоящих входящих трансферов необходимо продать футболистов на сумму 200 миллионов евро.

Напомним, что парижане пока что присматриваются к свободным агентам. Так клуб уже подписал контракт с Вейналдумом, а также работает над подписанием сделки с Рамосом.

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