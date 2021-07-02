Парижане хотят усилить свой состав в этом году.
Спортивный директор ПСЖ Леонардо, getty images
02 июля 2021, 19:28
Пари Сен-Жермен готов вложить серьезные средства в усиление текущего состава в этом сезоне, сообщает Le Parisien.
Источник утверждает, что руководство выделило порядка 200-250 миллионов евро, чтобы приобрести новых футболистов.
Тем не менее, для таких дорогостоящих входящих трансферов необходимо продать футболистов на сумму 200 миллионов евро.
Напомним, что парижане пока что присматриваются к свободным агентам. Так клуб уже подписал контракт с Вейналдумом, а также работает над подписанием сделки с Рамосом.
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