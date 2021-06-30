Италия

Об этом заявил генеральный директор "нерадзурри" Джузеппе Маротта.

Генеральный директор Интера Джузеппе Маротта подтвердил, что полузащитник "нерадзурри" Ашраф Хакими в ближайшее время станет игроком ПСЖ.

"Сделка находится на завершающей стадии переговоров. Нам осталось выполнить некоторые формальности, но я думаю, что в течение дня или около того мы сможем их завершить.

Очевидно, что это болезненный момент для нас, но я директор клуба, который должен гарантировать экономическую устойчивость клуба в сложное время для мира футбола в целом.

Как только трансфер Хакими будет завершен, это позволит нам немного передохнуть, и мы очень надеемся, что нам больше не нужно будет продавать каких-либо других лидеров, поскольку мы хотим сохранить большую часть команды, которые завоевали титул в Серии А", — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

По информации СМИ, сумма трансфера составит около 70 миллионов евро, включая бонусы за результативность.

В прошедшем сезоне Хакими отыграл 45 поединков во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 11 ассистов.