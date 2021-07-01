Испанец, вероятно, продолжит карьеру в Лиге 1.
Серхио Рамос, getty images
01 июля 2021, 20:27
Защитник Серхио Рамос близок к переходу в ПСЖ.
По информации в Twitter Фабрицио Романо, испанец в ближайшее время подпишет с ПСЖ 2-летний контракт.
Сообщается, что на этой неделе Рамос пройдет медосмотр для перехода во французский гранд.
Отмечается, что ПСЖ контактировал с агентом защитника еще в январе, а трансферные переговоры начались в апреле. ПСЖ сразу предложил игроку контракт на 2 сезона, как тот и хотел.
В ближайшие 15 дней французский клуб хочет официально объявить о трансферах Доннаруммы, Хакими и Рамоса.
Ранее сообщалось, что Мбаппе уехал в двухнедельный отпуск, прервав переговоры о продлении контракта с ПСЖ.
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