Франция

Испанец, вероятно, продолжит карьеру в Лиге 1.

Защитник Серхио Рамос близок к переходу в ПСЖ.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, испанец в ближайшее время подпишет с ПСЖ 2-летний контракт.

Сообщается, что на этой неделе Рамос пройдет медосмотр для перехода во французский гранд.

Отмечается, что ПСЖ контактировал с агентом защитника еще в январе, а трансферные переговоры начались в апреле. ПСЖ сразу предложил игроку контракт на 2 сезона, как тот и хотел.

В ближайшие 15 дней французский клуб хочет официально объявить о трансферах Доннаруммы, Хакими и Рамоса.

Ранее сообщалось, что Мбаппе уехал в двухнедельный отпуск, прервав переговоры о продлении контракта с ПСЖ.

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