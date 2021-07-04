Марсель подписал Ченгиза Ундера на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт провансальцев.

Срок договоренности составляет один год. Французский клуб оставил за собой право выкупа футболиста, но сумма не разглашается.

В минувшем сезоне Ундер провел 19 матчей за Лестер, оформив при этом два забитых мяча и три голевые передачи.

Напомним, что на турецкого футболиста также претендовал представитель чемпионата Германии — франкфуртский Айнтрахт.