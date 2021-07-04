Франция

Турецкий вингер будет выступать в чемпионате Франции.

Марсель подписал Ченгиза Ундера на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт провансальцев.

Срок договоренности составляет один год. Французский клуб оставил за собой право выкупа футболиста, но сумма не разглашается.

В минувшем сезоне Ундер провел 19 матчей за Лестер, оформив при этом два забитых мяча и три голевые передачи.

Напомним, что на турецкого футболиста также претендовал представитель чемпионата Германии — франкфуртский Айнтрахт.