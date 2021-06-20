Германия

Минувший сезон форвард провел в аренде, выступая за Лестер.

Нападающий Ромы Дженгиз Ундер может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, агент 24-летнего турецкого форварда предложил футболиста Милану, но у "россонери" есть другие приоритеты на трансферном рынке.

Тем не менее, в услугах Ундера также заинтересован немецкий Айнтрахт, который может попробовать подписать футболиста этим летом.

В минувшем сезоне Ундер выступал на правах аренды за Лестер. На его счету 19 поединков, в которых он забил два гола и отдал три ассиста.

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