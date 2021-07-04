Франция

Похоже, испанский центрбек продолжит карьеру в столице Франции.

Центральный защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, о чем ранее было объявлено официально.

Контракт 35-летнего испанца со "сливочными" подходит к своему завершению. Поскольку стороны приняли решение его продлевать, то футболист покинет Мадрид на правах свободного агента.

Как сообщает Le Parisien, Серхио Рамос продолжит свою карьеру в Пари Сен-Жермен.

По информации источника, стороны согласовали все условия будущего соглашения, которое будет рассчитано до 2023 года.

Напомним, Серхио Рамос выступал за Реал Мадрид c лета 2005 года. За это время легендарный центрбек провел 671 поединкок во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.