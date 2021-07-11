Франция

"Ткачам" осталось договориться с амстердамским клубом.

Вратарь амстердамского Аякса Андре Онана может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 25-летний камерунец согласовал условия контракта с Лионом.

Тем не менее, пока руководству "ткачей" по-прежнему не удалось договориться с Аяксом по трансферу Онана. Переговоры между клубами продолжаются.

Что касается других клубов, то Интер заинтересован в подписании камерунского голкипера только на правах свободного агента летом 2022 года, если тот все-таки останется в Аяксе.

Напомним, что в феврале 2021 года Онана был дисквалифицирован на 12 месяцев из-за допинга. В Аяксе заявили, что камерунский голкипер плохо себя чувствовал, но выпил по ошибке не свое лекарство, а таблетки жены.