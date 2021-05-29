Франция

У костариканского голкипера серьезная травма — вывих плеча.

Вратарь ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас получил серьезное повреждение, сообщает RMC Sport.

У 34-летнего костариканца диагностирован вывих плеча и на восстановление ему понадобится около одного месяца.

Также отмечается, что в связи с травмой голкипера, руководство парижан обратило свое внимание на вратаря Милана Джанлуиджи Доннарумму, у которого предстоящим летом заканчивается контракт.

Напомним, Навас лишь месяц назад продлил контракт с ПСЖ, а также был признан лучшим вратарем сезона Лиги 1 по версии UNFP.

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