Франция

Украинский форвард продолжит карьеру во Франции.

Труа официально объявил о подписании нападающего Николая Кухаревича, который ранее защищал цвета львовского Руха.

20-летний украинец перебрался в клуб из французской Лиги 1 на постоянной основе, подписав контракт до лета 2026 года.

Напомним, что о переходе Николая Кухаревича в стан Труа стало известно еще в марте этого года, однако официально об этом трансфере новичок высшего дивизиона Франции объявил только сейчас.

В прошлом сезоне УПЛ молодой форвард провел за Рух 18 поединков, в которых ему удалось дважды отметиться забитым мячом.

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