Франция

Защитник ПСЖ не успел набрать должные кондиции перед очередной игрой его команды на сборах.

В начале текущего месяца французский Пари Сен-Жермен объявил о подписании контракта с испанским защитником Серхио Рамосом, который до этого завершил продолжительные выступления за мадридский Реал.

35-летний футболист после этого приступил к тренировочному процессу на предсезонных сборах его команды, на данный момент пропустив уже три игры — против Ле Мана (4:0), Шамбли (2:2) и Аугсбурга (2:1).

Ожидалось, что дебют Серхио Рамоса придется на игру ПСЖ против итальянского Дженоа, которая должна была состояться 24 июля, однако "грифоны" в последствии были заменены на французский Орлеан, а опытный исполнитель не успел набрать должный уровень кондиций.

При этом, Маурисио Почеттино ожидает увидеть своего подопечного в крайне принципиальной для Рамоса игре против андалузской Севильи, которая запланирована на 27 июля, 21:00. Отметим, что Серхио начинал профессиональную карьеру именно в структуре "нервионцев".

Напомним, что ранее испанец пообещал никогда не праздновать победу или гол в ворота своего бывшего клуба.