Франция

Football.ua отвечает на главные вопросы перед стартом чемпионата Франции-2021/22.

Лига 1 — первая не только в названии. Французский чемпионат традиционно открывает футбольный сезон в ТОП-5 европейских лиг. Лига 1 стартует уже 6 августа. О главных интригах, новостях и ожиданиях перед новым сезоном мы сможете узнать в материале от Football.uа.

Что там у ПСЖ?

Уже больше 10 лет именно этот вопрос – главный во Франции. Новый сезон Париж точно хочет провести лучше и стабильнее, чем прошлый. Сезон-2020\21 ПСЖ закончил неоднозначно: всю осень в клубе потратили на попытки уладить возникшие разногласия между тренером и спортивным директором, весну — на поиск своей игры уже с Маурисио Почетинно. А пока команда разбиралась в себе, Лилль успел украсть чемпионство (точнее, успешно довести свое лидерство до логичного завершения), а Манчестер Сити выбил парижан в полуфинале Лиги чемпионов. Слабым утешением для парижан в прошлом сезоне стала победа над Монако в Кубке Франции — единственном трофее, который удалось добыть.

В новом сезоне в Париже, несомненно, готовятся к реваншу. Нынешнее лето клуб проводил без внутренних конфликтов, а вылет от Швейцарии позволил костяку, французским сборникам, провести более-менее полноценную предсезонную подготовку. Ну и главное: летом ПСЖ снова взорвал трансферный рынок, при чем удивлял не сумами трат, а качеством подписанных игроков (хотя, 80 млн евро за Хакими — впечатляющая сумма).

За два месяца в ПСЖ переехали 4 суперзвезды: Джанлуиджи Дjннарумма, Жоржиньо Вейналдум, Ашраф Хакими и Серхио Рамос. Что интересно: деньги заплатили только за Хакими, а всех остальных удалось переманить бесплатно на правах свободных агентов.

Каждый из новых футболистов ПСЖ, несомненно, усилит команду. Рамос харизмой и лидерскими качествами восполнит уход Тиаго Силвы, Хакими заменит ушедшего Алессандро Флоренци и точно не заставит тренера выбирать между нестабильным Керером и молодым Догба. Вейналдум — это динамика и вариативность в полузащите, а вопросы остаются только по Доннарумме, который заменит и без того крутого Кейлора Наваса и, похоже, закончит карьеру Серхио Рико в Париже.

ПСЖ в новом сезоне точно будет пытаться вернуть корону Франции. И, как максимум, наконец-то выиграть Лигу чемпионов.

Что за лето поменялось у чемпиона?

Межсезонье точно изменило чемпиона Франции – Лилль. Команду покинул главный кузнец успехов – Кристоф Гальтье, который тренировал клуб на протяжении пяти сезонов. В Милан переехал вице-капитан команды и лучший кипер прошлого французского сезона — Майк Меньян, Лестер забрал ещё одного лучшего – Бубакари Сумаре, а к второму шансу в топ-клубе, похоже, готовится небезызвестный Ренату Санчеш.

Тяжелое лето в Лилле начали с поиска нового главного тренера. На фоне интереса к опытному Клаудио Раньери "мастиффы" все-таки предпочли назначить Жуселину Гурвинеку. Поклонники французского футбола помнят 49-летнего специалиста по достаточно бодрому Бордо и провалу в Генгаме (вылет с командой, которая держалась в Лиге-1 больше 15-ти лет). Почему чемпион Франции выбрал специалиста, который не тренировал три года? Ответим: Гурвинек подходит Лиллю стилистически (игра от обороны, низкие блоки, контратакующая модель) и на бумаге обещает показывать максимум с текущим составом.

Побед трансферных у Лилля пока нет. Главное достижение на данный момент – это продление контакта с заслуженным капитаном Жозе Фонте и возврат из аренды двух многообещающих вратарей. Но Лилль точно будет усиливаться: за два месяца уже удалось наторговать на 40 миллионов евро, плюс команда получит деньги за победу в чемпионате и участие в Лиге чемпионов.

Чемпион Франции пока что не спешит. Правильная ли это тактика? Покажет гонка в чемпионате и Лига чемпионов.

Кто готов бросить вызов ПСЖ?

Составить конкуренцию зажиточным парижанам в новом сезоне точно попробуют Монако, Марсель и Лион. Но, решительней всего, похоже, к битве за "золото" готовятся в Марселе.

"Марсель – это любовь". Это первые слова, которые произнёс Хорхе Сампаоле после приезда в Прованс. Кажется, аргентинский специалист понял суть клуба в первый же день работы. В Марселе любовь важнее игры, страсть – тактики, а самоотдача – результата. Не дадут преувеличить самые горячие во Франции болельщики: как только любовь начинает сменяться равнодушием – так сразу начинаются драки возле Велодрома, блокировки баз, поджоги и протесты.

Но клуб и тренер, похоже, нашли друг друга. Перед аргентинской страстью не устояли даже прижимистые владельцы клуба: в Хорхе Сампаоли поверили и дали ему 40 миллионов (огромные для Марселя деньги) на подбор нужных игроков. Половину их них клуб отдал за небезызвестного центрбека Жерсона Сантоса (личная креатура Сампаоле), на остальные – выманил из Дортмунда Леонардо Балерди, купил ещё одного бразильца – защитника Луана Переса и арендовал Ченгиза Ундера. Пау Лопеса, Маттео Гендузи и Вильяма Салиба. К тому же, команда попрощалась с возрастным неликвидом – Кевином Стротманом и Валером Жерменом. На новый сезон в Марселе настроены серьезно.

К непростому турниру готовятся и в Монако. Там всецело доверяют Нико Ковачу и традиционно успели продать две молодые звезды – в Лейпциг уехал за приличные деньги Бенджамин Хенрикс, в Милан перешёл Фоде Бало-Туре. Наконец-то в Монако перестал мучаться Стефан Йоветич и ушёл свободным агентом в Герту. Взамен в княжество переехал подальше от Нойера Александр Нюбель, а компанию ему составил правый вингер из Кельна Исмаель Якобс. В прошлом сезоне Монако не хватило до чемпионства пять очков, а в этом – ждут сильные конкуренты и квалификация в Лигу чемпионов.

Пока что больше всего вопросов из вышеупомянутой тройки вызывает Лион. С команды уже уехал капитан и многолетний лучший игрок Мемфис Депай, в Ниццу перешёл молодой крайний защитник Мельвин Бард, а к переезду в Англию, похоже, готовится и молодая звезда - Хуссем Ауар, который уже не первый год мечтает отправиться на повышение и принести на банковский счет "ткачей" пару десятков миллионов. Равноценную замену Мемфису найти непросто, а вот расстаться с Ауаром Лион и сам не против, особенно на фоне прогрессирующего бразильца Лукаса Пакета.

Другое дело – тренерская позиция. Летом клуб после трёх лет тяжелой и относительно успешной работы покинул Руди Гарсия. Вместо него во Францию переехал нидерландец Петер Босс. До Лиона Босс неплохо работал на родине, не потянул уровень Дортмунда и три сезона прокачивал леверкузенский Байер. Похоже, французский гранд станет логичным продолжением карьеры Босса: лучше всего голландцу удавалось тренировать в клубах с чёткой ориентацией на молодых футболистов.

Но, пока что, никого молодого и перспективного в Лион не переманили. В клубе успели закрыть проблемные позиции крайних защитников опытными футболистами. Ожидания на сезон остаются туманными.

За кем ещё интересно посмотреть?

В первую очередь – за Ниццей. В прошлом году команду выкупил Джим Рэтклифф – самый богатый человек Великобритании. Спойлер: второго ПСЖ в Провансе точно не будет, но проект на Юге кажется более чем серьезным. Первый шаг в строительстве новой Ниццы – это приход в клуб чемпиона Франции Кристоффа Гальте.

Под Гальте в Ницце уже начали строить новую команду. Из Нидерландов в клуб переехал молодой, быстрый и очень перспективный Калвин Стенгс (за него АЗ-ту отдали 15 миллионов). Чтобы молодому нидерландцу было не скучно, из Ромы в пару к нему забрали Джастина Клюйверта. Из Барселоны в Лазурный берег так же окончательно переехал перспективный защитник Жан-Клер Тодибо (сидел в Ницце с зимы в аренде, до этого достойно отыграл в уже полуживом Шальке). Компанию новичкам составят Мелвин Бар и Марио Лемина. И, судя по темпам, трансферы на вход ещё будут.

На выход же из Ниццы отправились Пьер Меллу, Вилиам Сиприен и Стенли Нсоки. Все – уже зрелые футболисты, от которых уже явно не ждут прогресса выше головы. В клубе также работают на сохранение молодых звезд – Каспера Дольберга и Амина Гуири. Вокруг них и собираются строить команду, от которой ожидают рубку за топ-3 чемпионата.

Точно нескучный сезон выдаст Ренн. Команда неслучайно заняла 6 место, проиграв Марселю два очка и зону Лиги Европы. Но вместо неё Ренн откроет новый еврокубок – Лигу конференций и продолжит путь развития. Команду принял заработавший в Китае на жизнь Бруно Женезио. Лето в Ренне провели ударно – вытянули у конкурентов из Ланса одного из лучших молодых защитников Лиги 1 Лоика Баде, а из Дании в Бретань приехал 19-летний Камальден Сулемана – левый атакующий полузащитник, наколотивший больше 10 мячей за Норшелланн. Всего на новичков в Ренне потратили больше 30 миллионов и главное — вроде бы как ещё на один сезон остается Эдуардо Камавинга – главная звезда и главный актив клуба.

В новом сезоне порадует и Ланс. В прошлом чемпионате команда стала главной сенсацией, заняв 7 место и даже временами борясь за Лигу Чемпионов. В новом розыгрыше планы скромнее, но Франк Хайзе уже усилился Габриелем Какутой и готов доказывать, что 7 место было не случайным.

Украинскому болельщику точно стоит посмотреть пару матчей Труа. Новичок Лиги 1 подписал украинца Николая Кухаревича и, похоже, готов предоставлять ему регулярное время на поле. В придачу в Труа переехало несколько интересных футболистов. В команде точно планируют как минимум остаться в высшей лиге французского футбола.

Преданному болельщику стоит последить и за Бордо. Когда-то один из французских грандов, возможно, играет последний сезон в Лиге-1. Весной в Жиронде уже начали процедуру банкротства. Но пожертвования уберегли клуб и дали возможность отыграть ещё один сезон. По финансовым причинам точно не просто будет и на поле: из Бордо уже уехали Хатем Бен Арфа, Николя де Превиль, Вукашин Йованович и Юсуф Сабали – все основные футболисты и лидеры команды. На восполнение потерь денег нет и спасаться приходиться воспитанниками академии (стоит ли говорить, что на усиление в клубе потратили ноль евро?). Поэтому, даже решив нефутбольные проблемы, остаться Бордо в элите будет непросто.

Новый сезон Лиги-1 обещает быть одним из лучших за последние годы. В администрации чемпионата смогли закрыть проблему с телеправами, во Франции растут новые качественные проекты, а Лига 1 остаётся главной среди Топ-5 чемпионатов по количеству молодых и ярких суперзвезд.

Смотрите Францию и любите её.

Богдан Максимец, Football.ua