Франция

Статусные игроки парижан не успели набрать должные кондиции.

В преддверии матча за Суперкубок Франции, в котором будут принимать участие действующий чемпион страны — Лилль, а также обладатель Кубка Франции — ПСЖ, "красно-синие" опубликовали свою заявку, в которой не нашлось места для нескольких ключевых исполнителей, пропускающих игру по различным причинам.

В их число вошли нападающие Килиан Мбаппе и Неймар, которые продолжают набирать кондиции на тренировках вместе с остальными футболистами, а вот "летнему" новичку команды, Серхио Рамосу, еще только предстоит вернуться к полноценной работе на тренировках, после восстановления от повреждения левой голени.

Заявка ПСЖ:

Голкиперы: Денис Франки, Александр Летелье, Кейлор Навас;

Защитники: Эль Чадилле Битшиабу, Натан Битюмазаля, Абду Диалло, Нехемиа Фернандес, Тило Керер, Преснель Кимпембе, Лайвин Кюрзава;

Полузащитники: Эрик Жуниор Дина Эбимбе, Юлиан Дракслер, Исмаэль Гхарби, Идрисса Гуйе, Ашраф Хакими, Андер Эррера, Эдуар Мишю, Данилу Перрейра, Хави Симонс, Жоржиньо Вейналдум;

Нападающие: Мауро Икарди, Арно Муинга, Кенни Нагера.

Отметим также, что в заявке по неназванной причине отсутствует голкипер Джанлуиджи Доннарумма, полузащитник Рафинья восстанавливается от вывиха колена, защитник Колинг Дагба проходит реабилитацию на фоне проблем с лодыжкой, а Хуан Бернат тренируется отдельно от общей группы.

Матч Лилль — ПСЖ состоится 1 августа, начало в 21:00 по киевскому времени.