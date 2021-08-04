Французский клуб заплатил неплохие деньги за юного футболиста.
Майрон Боаду, Getty Images
04 августа 2021, 11:51
Ранее, Football.ua сообщал, что французский Монако находился на финальной стадии переговоров относительно трансфера нападающего нидерландского АЗ Майрона Боаду, а теперь "монегаски" объявили о подписании с ним контракта.
20-летний футболист за прошлый сезон провел 38 матчей в составе команды из Алкмаара, забив при этом 15 голов и отдав две голевые передачи, после чего в составе сборной Нидерландов готовился к Евро-2020, где мог сыграть против Украины на групповом этапе, но Франк де Бур так и не включил его в итоговую заявку.
Данный трансфер, по предварительным оценкам, обошелся Монако в 17 млн евро, а соглашение было подписано сроком на пять лет — до 2026-го года.
Стоит также отметить тот факт, что французский коллектив имеет все шансы стать следующим соперником донецкого Шахтера на пути ко групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА, если сумеет на своем поле отстоять гостевую победу над пражской Спартой (2:0), а "горняки", в свою очередь, сохранят преимущество, добытое накануне на поле бельгийского Генка (2:1).