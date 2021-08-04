Франция

Французский клуб заплатил неплохие деньги за юного футболиста.

Ранее, Football.ua сообщал, что французский Монако находился на финальной стадии переговоров относительно трансфера нападающего нидерландского АЗ Майрона Боаду, а теперь "монегаски" объявили о подписании с ним контракта.

20-летний футболист за прошлый сезон провел 38 матчей в составе команды из Алкмаара, забив при этом 15 голов и отдав две голевые передачи, после чего в составе сборной Нидерландов готовился к Евро-2020, где мог сыграть против Украины на групповом этапе, но Франк де Бур так и не включил его в итоговую заявку.

Данный трансфер, по предварительным оценкам, обошелся Монако в 17 млн евро, а соглашение было подписано сроком на пять лет — до 2026-го года.

📲 𝙻𝚎𝚜 𝚗𝚘𝚝𝚒𝚏𝚜 𝚍𝚎𝚙𝚞𝚒𝚜 𝟽𝟸𝚑 :

"𝑨𝑵𝑵𝑶𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑶𝑨𝑫𝑼 !" 🤯



⌚️ 10h30 : 𝙛𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙨 𝙣𝙤𝙩𝙞𝙛𝙨 😏#WelcomeMyron pic.twitter.com/ICCRCEVTLg — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 4, 2021

Стоит также отметить тот факт, что французский коллектив имеет все шансы стать следующим соперником донецкого Шахтера на пути ко групповому раунду Лиги чемпионов УЕФА, если сумеет на своем поле отстоять гостевую победу над пражской Спартой (2:0), а "горняки", в свою очередь, сохранят преимущество, добытое накануне на поле бельгийского Генка (2:1).