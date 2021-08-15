Франция

Football.uа составил рейтинг лучших трансферов чемпионата Франции без учета подписаний Пари Сен-Жермен.

Месси, Хакими, Доннарумма, Рамос, Вейналдум… Это просто сумасшедшее. Банальная мысль, но ПСЖ и Лига 1 соотносятся между собой только формально. Сложно в это поверить, но за одного Ашрафа Хакими в Париже отдали больше, чем все остальные клубы за 5-6 футболистов. Что и говорить об уровне зарплат и условиях контрактов.

Но кроме ПСЖ в чемпионате Франции есть ещё 19 отличных команд, в которых тоже играют прекрасные и интересные футболисты. О лучших переходах в "настоящей Лиге 1" – в нашем материале.

10. Амин Басси (из Нанси в Мец, свободный агент)

Атакующий полузащитник, который забивал в каждом четвертом матче, тогда как голевой пас отдавал в каждом пятом. А ещё ему всего 23 года. А ещё его удалось подписать бесплатно. Кажется, Мец провернул одну из успешнейших сделок сезона. Из второй лиги удалось вытянуть Амина Басси.

В Лотарингию переехал один из лучших игроков второй части прошлого сезона Лиги 2. Осенью Амина мучали травмы, но он восстановился к зиме и за полгода забил 10 голов. Важно, что разных голов – и головой, и дальними ударами, и после отличных командных комбинаций.

В Меце Амин точно пригодится. В прошлом сезоне команда заняла 10-е место. Своё в Лотарингии брали за счёт одних из самых качественных в лиге контратак, неплохой обороне и хорошей атаке при стандартах. Но команда явно не добрала голов – основная пара нападающих Гуйе-Диас на двоих наколотили меньше одного Амина Басси. Дело осталось за малым – адаптироваться к Лиге 1, прогрессировать, забивать и ассистировать.

9. Мамаду Сахо (из Кристал Пэлас в Монпелье, свободный агент)

Вы точно помните, как Мамаду Сахо хоронил шансы сборной Украины поехать на чемпионат мира в 2014 году. Точно помнит то время и сам Мамаду – спустя месяц после дубля в ворота украинской сборной он переехал в Ливерпуль.

До Англии Мамаду Сахо считался одним из лучших молодых защитников мира: самый юный капитан в истории ПСЖ, быстрый, сильный, цепкий и прекрасно играющий головой. Но в Ливерпуле всё посыпалось. В паре со Шкртелом француз создал один из самых неорганизованных дуэтов защитников в эпоху Ливерпуля, которым тогда руководил Роджерс. После Ливерпуля Сахо переехал в Кристал Пэлас. В Лондоне француз занимался тем же, чем и в Ливерпуле – больше сидел на лавочке, чем играл, много привозил и не пользовался доверием тренеров.

Наконец-то, уже 31-летний Сахо возвращается на родину. От перехода явно выиграли все: Мамаду получил шанс реанимировать карьеру, в Монпелье, на замену супер-ветерану Илтону (не всю же жизнь ему играть!). И всё это бесплатно. Короче говоря, всем хорошо, все довольны.

8. Кевин Гамейро (из Валенсии в Страсбур, свободный агент)

Все знают Страсбург, как политическую столицу Европу. В маленьком Эльзасском городке заседания Совета Европы – это самый большой предмет для гордости. А на втором месте в Страсбурге – футбол.

В современной истории одноименного клуба (правда, на французский манер он читается без последней буквы) Кевин Гамейро – это что-то наподобие Месси для Росарио. Мол, футболистов хороших было много, но игроков подобного уровня взрастить на этой земле никогда не удавалось.

За долгие годы карьеры Гамейро успел поиграть и в ПСЖ, и в Севилье, и в Атлетико, и в Валенсии. В 34 года Кевин наигрался: вернулся в родной Страсбур, пожал руку главному тренеру и президенту, сказал спасибо фанатам за ожидания и получил футболку с любимым девятым номером. Красивая сказка имеет и чисто футбольный смысл: в 34 Гамейро забивать не разучился и точно поможет Страсбуру быть более вариативным в атаке.

7. Камильдин Сулемана (Норшелланн – Ренн, 15 миллионов евро)

В Ренне строят команду будущего. С молодым составом (среди основных игроков только Йонасу Мартену больше 30), модным тренером и умными трансферами. И одна из составляющих частей этой концепции – переход Камильдина Сулемана.

Молодому ганскому парню всего 19. За плечами – сезон за датский гранд Норшелланн, 14 забитых голов и 8 ассистов. Сулемана – быстрый и техничный правый вингер, в Дании Камильдин запомнился как отличный дриблер и один из самых ярких талантов прошлого сезона.

Шутки-шутками, а Ренну удалось выиграть конкуренцию за парня у самого Аякса (где-где, а в Амстердаме понимают в молодых талантах). Дело осталось за малым: притереться к партнерам, сдружиться с Камавингой и удивлять Лигу 1.

6. Исмаил Якобс (из Кёльна в Монако, 6,5 миллионов евро)

Продать этого талантливого парня, заработать и купить ещё три таких же. Вот краткое изложение философии жизни Монако. Из княжества в Лейпциг в начале лета уехал Бенжемин Хенрикс. Не прошло и месяца и в ответ в Монако забрали из Германии Ислаила Якобса.

Исмаилу всего 21 год. Пока что все основные достижения молодого немецкого сенегальца пришлись на молодежный уровень. На взрослом статистика пока что не впечатляет – всего три гола в Бундеслиге. Но! Молодой парень играет по всему левому флангу, очень быстро бежит и прекрасно видит поле.

В Монако умеют делать звёзд. Один из самых лучших клубов мира для развития молодых талантов точно знает, кого покупает.

5. Конрад Де ла Фуэнте (из Барселоны в Марсель, 4 миллиона евро)

У Марселя — большие планы на сезон. В клубе доверились Хорхе Сампаоли, взяли в аренду 4-х футболистов под основу и потратили на трансферы более 40 миллионов (такое продуктивное лето в истории клуба до этого было лишь однажды).

Возможно, не самым звездным новичком стал Кондрад де ла Фуэнте. За небольшие 4 миллиона в Марсель переманили американца из барселоновской молодёжки. На взрослом уровне – ни одного матча, на молодёжном – какие-то 14 голов за вторую команду Блауграны. Ничего такого, скажите вы. Но Хорхе Сампаоли думает иначе.

За предсезонку Конрад уже наколотил 4 мяча. Он – основный выбор на левый фланг. И это при живом Неманье Радониче. Фанатов Марселя де ла Фуэнте уже впечатлил резкостью и не по годам уверенной игрой. На предсезонных матчах он – лучший атакующий игрок команды. И после начала сезона этот статус Конрад терять не намерен.

4. Лоик Баде (из Ланса в Ренн, 17 миллионов евро)

Молодого французского футболиста покупают после очень сильного сезона почти за 20 миллионов. Привычное продолжение фразы сводится к названию клуба в остальных топ-4 европейских чемпионатах. Максимум, что можно себе представить – это переход в ПСЖ. Но никак не в Ренн.

Выше уже писали, что в Ренне создают очень современную команду. Но не до такой же степени, чтобы уводить у прямого конкурента лучшего защитника! А случилось именно так. Лоик Баде отпахал хороший сезон в Лансе: кровью и потом крушил атаки соперника и затащил команду на сенсационное 7-е место (с отрывом от зоны Лиги Европы в три очка, на секундочку).

В Ренне испугались (Ланс опередили на одно очко) и провернули свой четвертый самый дорогой трансфер в истории. Теперь Лоик будет помогать болельщикам не скучать о Клемане Гренье, цементировать оборону и узнавать для себя, что такое новая Лига конференций.

3. Жан-Клер Тодибо (из Барселоны в Ниццу, 8,5 миллионов евро)

Ницца – это главный ньюсмейкер французского футбола за последние полгода. В команду зашли очень богатые британские владельцы, которые забрали у чемпионского Лилля Кристофа Гальтье и создают на Лазурном берегу серьезную молодую банду.

Как театр начинается с вешалки, так и успешный клуб – с качественной обороны. Тодибо позвали как раз ради этого: молодой, цепкий, быстрый, хорошо двигающий мяч. Да ещё и с опытом – успел поиграть в кризисном Шальке, бодрой Тулузе и стильной Бенфике. И в Ницце уже полгода поиграл. За такого не жалко и отдать почти 10 миллионов.

В Ницце дело осталось за тем, чтобы найти для Тодибо хорошего партнера. Там такого действительно ищут и готовы отдать до 15 миллионов за ещё одного центрального защитника.

2. Жерсон (из Фламего в Марсель, 25 миллионов евро)

Фанаты итальянского чемпионата знают Жерсона. Бразилец играл за Рому и Фиорентину. Местами – не плохо, местами – получал заслуженный хейт от фанатов. Второго у Жерсона в Италии было больше и, как закономерный результат, бразилец вернулся на родину.

Во Фламенго у Жорже Жезуша Жерсон снова расцвёл. Отдавал, забивал, вёл команду, выиграл Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии. На родине Жерсона заслужено считали одним из лучших игроков. И бразилец получил второй шанс в Европе.

Жерсон в Марселе – личная инициатива Хорхе Сампаоли. Аргентинский тренер часто говорил, что ещё во время работы в Бразилии заприметил яркого полузащитника. Убеждения в талантах Жерсона настолько велико, что в Марселе отдали за бразильца 25 миллионов – гигантская сумма для клуба. По сути Жерсон и есть лучший и самый звездный трансфер Лиги 1 без учёта ПСЖ, если бы не…

1. Калвин Стенгс (из АЗ в Ниццу, 15 миллионов евро)

Обычно такие парни едут куда угодно, но не в Ниццу. 22-летний лидер голландского АЗ, один из лучших игроков Эредивизи, слухи про Арсенал и Боруссию Дортмунд. В этом переходе много "но". Но Калвин Стенгс переехал в Ниццу.

Он молодой, один из лучших в Европе по созданию моментов, с блестящей статистикой (32 гола + 33 ассиста за карьеру). Бьёт с двух ног, подаёт стандарты, быстро бежит, хорош в дриблинге. Отличный командный игрок, который подходит как под контратаки, так и под позиционную атаку.

Переход Калвина Стенгса — лучший по одной главной причине. Ещё год назад нельзя было и подумать, что французский клуб, чьё название начинается не на "Париж", может позволить себе выиграть конкуренцию за очевидного и стопроцентного таланта. В Ниццу Калвин едет не продавать себя, не завершать карьеру и не отбывать номер. На Лазурном берегу Стенгс хочет играть и побеждать.

Примечание: в материале не указаны арендованные игроки. С ними читатель, конечно же, услышал бы о переходах Вильяма Салиба, Маттео Гендузи, Джастина Клюйверта и Александра Нюбеля. Но в топ были включены только трансферы.

Богдан Максимец, Football.ua