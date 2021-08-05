Франция

Аргентинец может оказаться во Франции.

Французский ПСЖ, который выдал очень яркую компанию в летнее трансферное окно, не собирается останавливаться на достигнутом.

Лионель Месси, который официально покинул Барселону, может стать футболистом парижского клуба.

Месси покинул Барселону. Что дальше?

Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира, боссы ПСЖ следят за ситуацией Месси и готовы начать с ним переговоры немедленно.

О финансовой части не сообщается, однако в Барселоне футболист получал порядка 70 миллионов евро в год.

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