Испания

Эпоха аргентинца в Каталонии завершилась.

Для кого-то ожидаемо, для кого-то неожиданно, но Лионель Месси покидает каталонскую Барселону спустя 21 год в клубе.

Причиной ухода легенды клуба стал финансовый регламент чемпионата Испании и потолок зарплат в Ла Лиге. Подробнее можно узнать в новости.

Без клуба Месси точно не останется, и этим летом прогремит еще один топ-трансфер. Предлагаем читателям выбрать новый клуба для Лионеля.

Напомним, Месси сыграл за Барселону 778 матчей, в которых забил 672 гола и отдал 305 ассистов. Будучи игроком Барселоны он выиграл шесть Золотых мячей.

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