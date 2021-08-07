Аргентинец будет полущать в Париже около 50 миллионов евро в год.
Лионель Месси. Фото Getty Images
07 августа 2021, 08:26
Каталонская Барселона накануне объявила о прекращении сотрудничества с Лионелем Месси.
В борьбу за аргентинца сразу активно включился французский ПСЖ, который лидирует в гонке за подписания контракта с Месси.
Итальянский журналист Николо Скира в Twitter раскрыл финансовые подробности контракта, который руководство ПСЖ предлагает Лионелю Месси.
По данным источника, аргентинец подпишет контракт с парижанами на два года — до лета 2023. Зарплата форварда будет около 50 миллионов евро в год, включая бонусы.
Ранее Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о переходе Месси в Ман Сити.