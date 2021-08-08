Франция

Украинец появился на поле в игре против гранда.

В рамках первого тура французской Лиги 1 новичок Труа с минимальным преимуществом уступил ПСЖ (1:2).

На 80 минуте игры за Труа дебютировал украинский Форвард Николай Кухаревич. Он сменил Йоанна Тузгара.

Напомним, Кухаревич перешел в Труа из львовского Руха в зимнее трансферное окно, однако доигрывал сезон в украинском клубе.

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