Франция

Французский клуб активно работает на трансферном рынке этим летом.

Сенегальский защитник Наполи Калиду Кулибали близок к переходу в ПСЖ в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Санти Ауна, ПСЖ ведет переговоры с Наполи о трансфере сенегальского защитника.

По информации источника, агент футболиста Фали Рамадани уже провел переговоры с парижским клубом касательно условий личного контракта Кулибали в Париже, и стороны, якобы, нашли общий язык.

Стоит отметить, что Кулибали перешел в Наполи из бельгийского Генка в 2014 году. За это время защитник провел в составе итальянского клуба 283 матча во всех турнирах.

Напомним, по информации некоторых источников, французский ПСЖ уже согласовал переход Месси. Более того, в сети обнародованы финансовые детали потенциального контракта аргентинца с ПСЖ.