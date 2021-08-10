Франция

Аргентинский футболист стал еще на шаг ближе к новому клубу.

Лионель Месси находится на завершающей стадии перехода в Пари Сен-Жермен после прибытия в столицу Франции.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, аргентинский нападающий уже прошел медицинское обследование для парижан.

После этого Лионель Месси отправился в отель, где пройдут завершающие технические моменты, которые необходимы для оформления трансфера.

По информации СМИ, соглашение 34-летнего аргентинца с французским клубом будет рассчитано на два сезона с возможностью продления до июня 2024-го. Его зарплата за сезон составит около 35 миллиона евро.

Напомним, что Месси может взять в Пари Сен-Жермен номер, с которым он дебютировал за Барселону.