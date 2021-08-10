Франция

34-летний аргентинец не станет забирать 10-й номер у своего друга Неймара.

Бывший нападающий Барселоны Лионель Месси в ближайшее время станет футболистом ПСЖ, о чем сообщалось ранее.

По информации Marca, 34-летний аргентинский форвард не станет забирать 10-й номер у своего друга Неймара.

Вместо этого он возьмет 30-й номер, с которым он дебютировал в основной команде Барселоны.

Также отмечается, что в Лиге 1 30-й номер зарезервирован для вратарей, но учитывая звездный статус Месси, руководство чемпионата сделает исключение.

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