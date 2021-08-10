Франция

Вкоре "убойная" парочка воссоединится в Париже.

Сомнений в том, что Лионель Месси продолжит карьеру в ПСЖ уже практически не осталось. Аргентинца в Париже уже ждут толпы болельщиков, и все больше авторитетных персон объявляют о переходе как о свершившемся факте.

Так, нападающий ПСЖ Неймар, с которым он в свое время выступал вместе с Месси за Барселону и является близким другом аргентинца, прямым текстом написал в своем Инстаграм: "Снова вместе".

Ранее переход Лео в ПСЖ подтвердил его отец.