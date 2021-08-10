Франция

Футболист высадился в аэропорту и отправился на клубную базу.

Нападающий Лионель Месси, который близок к переходу в ПСЖ, приземлился в аэропорту Парижа.

Возле аэропорта собрались тысячи французских фанатов, чтобы поприветствовать футболиста.

Аргентинец по прилету отправился на базу парижан для прохождения медобследования и подписания контракта.

ПСЖ на своей странице в Twitter уже анонсировал прилет Месси.

Ожидается, что ПСЖ представит Месси уже 10 августа, ведь по информации СМИ именно на этот день клуб арендовал Эйфелеву башню.