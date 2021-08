Нападающий Лионель Месси, который близок к переходу в ПСЖ, приземлился в аэропорту Парижа.

Возле аэропорта собрались тысячи французских фанатов, чтобы поприветствовать футболиста.

🎶 MESSI! MESSI! MESSI! 🎶



The atmosphere in Paris right now 🔥



🎥 @LeMechenoua pic.twitter.com/wfUCixjO6c