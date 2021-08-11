Франция

Нассер Аль-Хелаифи остался доволен подписанием аргентинского нападающего.

Президент Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал подписание Лионеля Месси.

"Я рад, что Лионель Месси решил присоединиться к Пари Сен-Жермен, и мы рады приветствовать его и его семью в Париже.

Он не скрывал своего желания продолжать соревноваться на самом высоком уровне и выигрывать трофеи, и, естественно, наша цель как клуба — сделать то же самое.

Переход Лео в нашу команду мирового класса продолжает стратегическое и успешное трансферное окно для клуба.

Под руководством нашего выдающегося тренера и его сотрудников я с нетерпением жду, когда команда вместе войдет в историю для наших болельщиков по всему миру", — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт парижан.

Напомним, что ранее стало известно, под каким номером Месси будет выступать за ПСЖ.