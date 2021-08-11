Франция

Защитник ПСЖ рискует дебютировать в новом клубе только к середине осени.

Центральный защитник Серхио Рамос этим летом пополнил состав французского Пари Сен-Жермен на правах свободного агента, однако до сих пор так и не сумел дебютировать за свой новый клуб из-за проблем с малоберцовой костью.

Моментом для первого выхода на поле возрастного испанского футболиста считалась контрольная игра против андалузской Севильи, однако Рамос так и не смог к ней восстановиться, равно как и в последствии не помог своей команде отстоять Суперкубок Франции в игре против Лилля (0:1), а также пропустил встречу первого тура Лиги 1 против Труа (2:1).

Согласно информации французского издания Le Parisien, состояние 35-летнего исполнителя в последнее ухудшилось, а прогнозируемые сроки возвращения к полноценным тренировкам рискуют сместиться на срок от нескольких недель до двух месяцев.

Нельзя не отметить, что походу прошлого сезона Рамос в общей сложности пропустил 201 день, за которые его команда успела провести 32 матча без его участия.