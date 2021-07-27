Франция

Испанский защитник продолжает восстановление после травмы.

Защитник ПСЖ Серхио Рамос пропустит ближайший товарищеский поединок своей команды против Севильи из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба парижан.

35-летний испанец продолжает восстанавливаться после повреждения левой голени, полученного во время тренировочного занятия в конце прошлой недели. Его возращение планируется через неделю.

Также отмечается, что у Рафиньи растяжение связок колена, а у Колина Дагба вывих лодыжки.

В скором времени к общей группе команды Маурисио Почеттино должен присоединиться Хуан Бернат.

Товарищеский поединок ПСЖ — Севилья пройдет сегодня, 27 июля в 21:00.

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