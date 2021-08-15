Франция

Французский нападающий по-прежнему хочет покинуть нынешний клуб.

Пари Сен-Жермен не оставляет попыток заключить новый контракт с Килианом Мбаппе в это трансферное окно.

Как сообщает Marca, французский клуб сделал очень щедрое предложение футболисту, но тот ответил отказом.

По информации источника, Пари Сен-Жермен предлагал Мбаппе 36 миллионов евро за сезон в рамках шестилетней сделки.

В прошлом сезоне Мбаппе провел в составе ПСЖ 31 матч в Лиге 1, отметившись 27 голами и отдав семь голевых передач.

Напомним, что Реал готовит предложение по французскому нападающему, несмотря на нежелания парижан его продавать.