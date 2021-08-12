ПСж не собирается останавливаться на подписании Лионеля Месси.
Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе, getty images
12 августа 2021, 19:10
Пари Сен-Жермен допускает возможность ухода Килиана Мбаппе уже следующим летом, когда подойдет к концу контракт.
Как сообщает As, в таком случае парижане готовы провернуть еще один громкий трансфер — они нацелились на Криштиану Роналду.
Контракт португальского нападающего с Ювентусом рассчитан как раз до конца следующего сезон — игрок может достаться ПСЖ бесплатно.
В минувшем сезоне Серии А на счету Роналду 33 игры, в которых он забил 29 голов и отдал три голевые передачи.
Напомним, что Криштиану Роналду хотел бы вернуться в Реал, с которым добился наибольшего успеха в своей карьере.