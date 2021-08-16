Франция

Испанский защитник Поль Лирола может продолжить карьеру во Франции.

Французский Марсель намерен выкупить испанского защитника Фиорентины Поля Лиролу.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, клубы находятся на финальной стадии переговоров по трансферу защитника. Французский клуб готов заплатить "фиалкам" около 12 миллионов евро.

Лирола выступал за Марсель во второй части прошлого сезона на правах аренды. Испанец провел во Франции 22 матча, в которых забил забив два мяча и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Фиорентину не устроило предложение Атлетико по Влаховичу.