Италия

"Фиалки" хотят получить солидную компенсацию за игрока.

Атлетико продолжает работу над усилением состава в текущее летнее трансферное окно и обратил внимание на Душана Влаховича.

Как сообщает издание Sky Sport, Фиорентина ответила отказом мадридскому клубу относительно перехода нападающего.

Источник утверждает, что Атлетико предложил за футболиста сумму порядка 60 миллионов евро, но итальянцев это не устроило.

В прошлом сезоне Серии А Душан Влахович провел в футболке "фиалок" 37 поединков, в которых ему удалось забить 21 гол и отдать две результативные передачи.

Напомним, что ранее Фиорентина ответила отказом на запрос Интера по трансферу Влаховича.