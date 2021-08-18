Французский нападающий останется в клубе минимум до конца этого сезона.
Килиан Мбаппе, getty images
18 августа 2021, 20:28
Пари Сен-Жермен по-прежнему пытается сохранить в команда нападающего Килиана Мбаппе, но тот хотел сменить клубную прописку.
Как сообщает издание Cadena SER, теперь французский футболист принял решение остаться в столичном клубе на следующий сезон.
Источник утверждает, что Килиан Мбаппе сообщил об этом своему окружению, а Леонардо — игрокам Пари Сен Жермен.
В прошлом сезоне нападающий провел в составе ПСЖ 31 матч в Лиге 1, отметившись 27 голами и отдав семь голевых передач.
Напомним, что ранее Килиан Мбаппе решил отказаться от очень щедрого предложения со стороны парижан.