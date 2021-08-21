Франция

Агенты предложили услуги бразильского полузащитника Фернандо французскому Лиону.

Бразильский полузащитник Фернандо, который известен в Украине по выступлениям за донецкий Шахтер, может перебраться во французскую Лигу 1.

Как сообщает журналист Лачен Сенхай, агенты бразильского полузащитник активну ищут варианты продолжения карьеры для Фернандо. Специалисты предложили услуги своего клиента французскому Лиону.

Несколько дней назад Фернандо расторг контракт с китайским клубом Бейцзин Гоань, получив статус свободного агента, и теперь может достаться "ткачам" бесплатно.

Ране черниговская Десна объявила о подписании бывшего защитника Шахтера Сергея Болбата.